Polski Teqball pnie się w górę. IV Mistrzostwa Polski w Arenie Gliwice

Czwarta edycja szlagierowego turnieju organizowanego przez Polski Związek Teqball (PZTEQ), którego prezesem jest Michał Listkiewicz, to wyjątkowe wydarzenie, które cieszy się coraz większą popularnością. Po Podkowie Leśnej, Warszawie i Krakowie przyszła pora na Gliwice, gdzie na największej hali widowiskowo – sportowej w Polsce (Arena Gliwice) zmierzą się gracze teqball z całej Polski. Do Gliwic może przyjechać nawet stu graczy. Niektórzy z nich będą podróżować przez cały kraj, aby pokazać na co ich stać w najważniejszym turnieju teqball w Polsce.

IV Mistrzostwa Polski w Teqballu odbędą się w 5 formułach: singla kobiet, singla mężczyzn, debla kobiet, debla mężczyzn oraz miksta (debel mieszany). Uczestnikami zawodów będą najlepsi zawodnicy i zawodniczki w naszym kraju, gracze zrzeszeni w sekcjach teqball w klubach piłkarskich, szkolnych i akademickich. Turniej będzie jednocześnie sprawdzianem dla czołowych polskich zawodników przed mistrzostwami świata. W wydarzeniu wezmą udział znani goście, byli piłkarze i rozpoznawalne osoby ze świata sportu.

- Bardzo cieszy nas, że w teqball gra coraz więcej osób, a stołów do gry w naszym kraju nieustannie przybywa. Tegoroczne mistrzostwa Polski, to już czwarta impreza tej rangi, którą organizujemy. Z małej hali w Podkowie Leśnej przenieśliśmy się na jeden z największych zamkniętych obiektów sportowych w Polsce, to najlepiej pokazuje rozwój samej dyscypliny – powiedział Listkiewicz.

Ważnymi punktami imprezy będą przekazania stołów do teqballu dla Miasta Gliwice, Miasta Kraków i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. W ceremonii wezmą udział najważniejsi przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Teqball (FITEQ), którzy wręczą stoły. Atrakcją dla kibiców z pewnością będzie mecz w futsalu pomiędzy Reprezentacją Śląska, a Reprezentacją Budapesztu. Spotkanie zostanie rozegrane równolegle na Małej Arenie, podczas gdy zawody w pomarańczowym sporcie odbędą się na głównej hali. Organizatorzy zaplanowali także pokaz gry w teqball dla kibiców z udziałem polskich i węgierskich animatorów.

Ze względu na to, iż Teqball wywodzi się z Węgier, a Polski Związek Teqball jest od początku wspierany przez Ambasadę Węgier i Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, wydarzenie odbędzie się ku czci Powstania Węgierskiego, pod patronatem wyżej wymienionych instytucji, których przedstawiciele będą obecni na wydarzeniu. Patronem honorowym imprezy jest Polski Komitet Olimpijski. Wydarzenie wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Niedzielne mecze finałowe będzie można śledzić na oficjalnych kanałach teqballu w mediach społecznościowych.

Teqball to statystycznie najszybciej rozwijający się sport na świecie, obecny w 119 krajach. Powstał w 2014 roku na Węgrzech i szybko zyskał popularność na wszystkich kontynentach. Sympatyków dyscypliny w naszym kraju nieustannie przybywa. Śląsk, to ważny region na teqballowej mapie Polski. Aktywnie działa tu kilkanaście klubów i sekcji teqball.

Wyjątkowe w teqballu jest to, że został on stworzony dla wszystkich, bez względu na wiek i poziom zaawansowania. W tej grze boiskiem piłkarskim jest stół. Grając na małej przestrzeni musisz trzeba być cały czas skoncentrowanym i precyzyjnym. Tego właśnie uczy teqball – dodał szef PZTEQ.

Nie sposób pominąć faktu, że Polska to jeden z najdłużej działających i najbardziej utytułowanych krajów w całej hierarchii światowego teqballu. Potwierdzeniem tej tezy są medale i trofea, wywalczone przez naszych zawodników na różnych imprezach międzynarodowych. Do najcenniejszych należą srebrny (Budapeszt - 2019) i brązowy (Reims - 2018) medal mistrzostw świata w grze pojedynczej, złoto w elitarnym turnieju Teqball Masters (2019) w Arabii Saudyjskiej, srebro w szlagierze internacjonalnym „Warsaw Cup” (2018) i złoto w międzynarodowym turnieju w Brazylii (2020). Co więcej, Polska to oficjalnie najwyżej sklasyfikowany kraj w światowym rankingu FITEQ dla najlepiej rozwijających się i prosperujących krajowych związków teqballu na świecie. Wpływ na to ma wiele czynników, a jednym z kluczowych jest liczba i jakość organizowanych turniejów.

PS, Informacja prasowa