Włodzimierz Lubański patronem szkoły mistrzostwa sportowego

Włodzimierz Lubański został patronem Liceum Ogólnokształcącego z klasami Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. - W trakcie kariery zdobyłem wiele wyróżnień i trofeów, ale to jest czymś specjalnym" – mówił we wtorek były reprezentant Polski.

- Dziękuję, że wybraliście mnie na patrona waszej szkoły. Gdyby ktoś, kiedy miałem szesnaście lat i zakładałem po raz pierwszy koszulkę z orzełkiem na piersi, powiedział mi, że w przyszłości będę w szkole swojego imienia, to oczywiście nie uwierzyłbym. A jednak się stało – powiedział Włodzimierz Lubański.

ZOBACZ TAKŻE: Szymon Marciniak wśród sędziów prowadzących mecze Pucharu Arabskiego FIFA

Lubański podkreślał, że bycie uczniem szkoły mistrzostwa sportowego zobowiązuje. - To jest ciągłe dążenie do mistrzostwa. To niełatwa droga, ale wszystkie przeszkody są do pokonania. To, czy osiągniecie szczyt, zależy tylko od was. Tego wam oczywiście życzę. Byłoby miło, gdyby szkoła, której jestem patronem, wychowała medalistów olimpijskich – powiedział.

- W tracie kariery zdobyłem wiele wyróżnień i trofeów, ale to jest czymś specjalnym dla sportowca, który dotarł już do pewnego wieku – podkreślił Lubański.

Patron szkoły został wybrany w głosowaniu. Brali w nim udział uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz społeczność gminy Nowiny. Wybierający mogli oddać głosy na: Kazimierza Górskiego, Wacława Kuchara, Irenę Półtorak i Włodzimierza Lubańskiego. Głosowanie zostało poprzedzone akcją informacyjną na temat poszczególnych postaci. Włodzimierz Lubański uzyskał prawie 42 proc. głosów.

- Dziękuję panu Włodzimierzowi, że przyjął naszą prośbę i został patronem tej szkoły. To jest dla nas wszystkich wyjątkowy moment, bo legenda polskiej piłki związała się z naszą gminą. Mam nadzieję, że zawsze będzie się pan czuł tutaj jak w domu – powiedział wójt gminy Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz.

- Mam nadzieję, że wartości, którymi kierował się w życiu Włodzimierz Lubański, będą przyświecać naszej szkole – dodała dyrektor placówki Kornelia Bem–Kozieł.

Włodzimierz Lubański urodził się 28 lutego 1947 w Gliwicach. Jako junior był już zawodnikiem pierwszej reprezentacji Polski. Zadebiutował w wieku 16 lat w meczu z Norwegią w Szczecinie (9:0), podczas którego strzelił gola. Stał się jednocześnie najmłodszym debiutantem i strzelcem w kadrze narodowej.

W pierwszej części kariery sportowej był przede wszystkim piłkarzem Górnika Zabrze. W ciągu 13 sezonów ligowych (1963-1975) rozegrał w tym klubie 234 mecze, strzelił 155 goli, 7-krotnie wywalczył tytuł mistrza Polski (1963-1967, 1971, 1972).

Z reprezentacją olimpijską zdobył w 1972 roku w Monachium złoty medal. W biało-czerwonych barwach rozegrał 75 oficjalnych meczów, w których strzelił 48 bramek.

W 1978 roku 31-letni wówczas piłkarz otrzymał nagrodę Fair Play UNESCO. W 2003 roku został uznany za najlepszego polskiego piłkarza 50-lecia UEFA, a w 2019 roku głosami kibiców Włodzimierz Lubański został wybrany do „Jedenastki 100-lecia PZPN”.

PN, PAP