Czesław Michniewicz nie jest już trenerem Legii Warszawa. Fatalne wyniki "Wojskowych" w ostatnich tygodniach sprawiły, że doświadczony szkoleniowiec musi pogodzić się z utratą pracy. Kto w dalszej perspektywie może objąć stery mistrzów Polski? Kandydatów do przejęcia posady jest nad wyraz wielu.

Michniewicz zdobył z Legią mistrzostwo Polski, a następnie awansował z warszawskim zespołem do fazy grupowej Ligi Europy. O ile na niwie europejskiej piłkarze ze stolicy potrafili wygrać w Moskwie ze Spartakiem oraz u siebie z Leicester, to nie byli w stanie przenieść dobrych wyników do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Świadczy o tym pozycja tuż nad strefą spadkową.

Ostatnie porażki 0:3 z SSC Napoli i przede wszystkim aż 1:4 z Piastem Gliwice przelały czarę goryczy. Michniewicz nie jest już szkoleniowcem Legii, a drużynę przejął Marek Gołębiewski, który według witryny Legia.net ma poprowadzić pierwszy zespół co najmniej przez zimę. Włodarze klubu chcieliby widzieć w swoich szeregach Marka Papszuna, ale muszą mieć też na oku innych kandydatów. Kto może niedługo przejąć stery mistrzów Polski? Przedstawiamy listę potencjalnych następców Michniewicza!

Krystian Natoński, Polsat Sport