Przedsiębiorca stwierdził, że walka Khalidov - Soldić jest jedną z większych potyczek w historii KSW.

- Dobrze jest, jeśli o wielkości danej walki mówi się już po jej zakończeniu. Wtedy o jej klasie świadczy to, co działo się w klatce. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał, to ten pojedynek jest w najlepszej trójce w całej historii KSW - ocenił.

ZOBACZ TAKŻE: Karolina Owczarz pokazała rozbitą twarz. "Miewałam przyjemniejsze poranki" (ZDJĘCIE)

Kawulski powiedział, że w umowie zawartej przed tą walką, nie ma wzmianki dotyczącej możliwego rewanżu.

- Nie ma takiego zapisu w umowie. Nie gwarantowaliśmy nikomu rewanżu. Takie coś robi się w określonych przypadkach. Jeżeli ta walka będzie piękna, to nie wiem, czy sięganie do niej drugi raz w krótkim odstępie czasowym będzie miało sens - stwierdził.

Współzałożyciel KSW opowiedział także o przyszłości "Pudziana" i o procesie szukania rywali dla byłego strongmana.

- Mówiąc o przyszłości Pudzianowskiego, trzeba brać pod uwagę, że to nie jest długa przyszłość. On jest starszy ode mnie, a ja jestem stary. Zawsze była grupa zawodników, o której myślałeś w kontekście "Pudziana". Szczególnie Polacy, ale też fani w innych krajach, gdzie jesteśmy rozpoznawalni, sami szukają mu przeciwników. Najczęściej to są duże chłopy, które mają potencjał siłowy. To są pojedynki, które zawsze mocno działają na wyobraźnię - skomentował.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Igor Marczak, AA, Polsat Sport