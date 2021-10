Startuje święto fanów Counter-Strike’a: PGL Major Stockholm 2021

Tegoroczny Major odbędzie się w Sztokholmie, w obiekcie Avicii Arena, który może pomieścić nawet kilkunastotysięczną widownię. Fakt ten jest niezwykle ważny, ponieważ jest to pierwszy turniej CS:GO od lutego 2020, na którym widownia będzie mogła dopingować swoich ulubieńców na żywo, a nie z domowego zacisza. Tchnie to powiew świeżości w rozgrywki esportowe, których fani zatęsknili za prawdziwym dopingiem.

Polscy fani będą mieli kogo zagrzewać do walki podczas rozgrywek w Sztokholmie. W wydarzeniu wystąpi na pewno trzech rodaków - duet w barwach ENCE, czyli Paweł “dycha” Dycha oraz Olek “hades” Miskiewicz, a ich zespół uważany jest za potencjalnego czarnego konia turnieju. W dalszym etapie, bo dopiero w Fazie Legend zobaczymy Michała “MICHU” Müllera wraz z amerykańskim Evil Geniuses. Ponadto nie sposób nie wspomnieć o graczu rezerwowym Teamu Liquid, ponieważ w tę rolę został wpisany Jarosław “pashaBiceps” Jarząbkowski, legendarny gracz polskiego Virtus.pro.

Turniej rozpoczną spotkania Fazy Pretendentów, z której zwycięskie drużyny awansują do Fazy Legend. Obie zostaną rozegrane według formatu szwajcarskiego. Wszystkie mecze będą miały charakter best-of-one, oprócz pojedynków decydujących o awansie i eliminacji z turnieju, w których zobaczymy co najmniej dwie mapy.

Agencja gamingowa Fantasyexpo przy współpracy z firmą FRENZY przygotuje polską transmisję z PGL Major Stockholm 2021. Jej partnerami zostali - Samsung Odyssey, BLIK, Logitech G, Pringles, Reebok, Grześki oraz KFC, którzy przygotowali szereg aktywności dla fanów i widzów. Dlatego zachęcamy do bacznego śledzenia polskiej transmisji!

- Mamy to! Dwa lata przerwy i wraca Major CS:GO, a wraz z nim tradycyjnie już, polska transmisja. Cieszę się, że zaufało nam ponownie tak wielu partnerów. Jest to “święto” dla wszystkich fanów CS-a i osób głodnych esportowych wrażeń. Dzięki naszemu projektowi #GamingBezBarier - dwa dni finałowe dostępne również dla osób niesłyszących. Wierzę, że nasza obsada komentatorów i ekspertów w odpowiedni sposób przekaże panujące przy tym emocje, a współpraca z FRENZY je umocni. Nie mogę się doczekać! - komentuje Bartosz Wilczek, Head of Esports, Fantasyexpo.

- Dni do startu Majora odliczaliśmy od długich miesięcy. Nic dziwnego, że ekscytacja związana z inauguracją najważniejszego turnieju w sezonie sięga zenitu. Cieszę się, że dzięki współpracy z Fantasyexpo będziemy mogli kibicować najlepszym zawodnikom świata, śledząc ich poczynania nie tylko w Internecie, ale również na antenie telewizji Polsat Games. Możliwość wyprodukowania polskiej transmisji to dla FRENZY niemały zaszczyt. Trzymam kciuki za wszystkich Polaków biorących udział w zawodach. Oby wsparcie fanów dodało im skrzydeł! - mówi Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZY.

Wyjątkowe wydarzenie potrzebuje wyborowej obsady komentatorskiej, dlatego w wśród casterów zobaczymy takie persony jak Piotr “Izak” Skowyrski, Paweł “Saju” Pawełczak, Radek “mad1” Florkowski, Łukasz “Hermes” Pożyczek, Dominik “Domek” Nowakowski, Jakub “Swelder” Grzegorski. Organizatorzy przewidują również ciekawych gości w roli ekspertów i analityków, a wśród nich na pewno pojawi się komentator ESL Polska – Kuba “KubiK” Kubiak.

Transmisję będzie można oglądać w serwisie Twitch na dwóch kanałach w trakcie Fazy Pretendentów oraz Fazy Legend - twitch.tv/izakooo oraz twitch.tv/esportnow oraz w telewizji na antenie Polsat Games.

PS, informacja prasowa