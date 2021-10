Totalizator Sportowy od 1 stycznia 2022 roku do igrzysk olimpijskich Paryż 2024 będzie partnerem tytularnym koszykówki 3x3 w Polsce. Współpraca obejmie m.in. wsparcie seniorskich i młodzieżowych reprezentacji kobiet i mężczyzn w tej konkurencji oraz rozgrywek ligowych. Transmisje klubowych rozgrywek koszykówki 3x3 na sportowych antenach Polsatu.

- Koszykówka 3x3 stała się ostatnio w Polsce niezwykle popularna. To efekt przede wszystkim świetnych wyników uzyskanych przez seniorską kadrę mężczyzn – występu na igrzyskach olimpijskich w Tokio, a także brązowego medalu mistrzostw Europy w Paryżu. Ponadto kadra U-23 mężczyzn wygrała Ligę Narodów, a drużyna kobiet zajęła trzecie miejsce. To wszystko pokazuje ogromny potencjał tej odmiany koszykówki. Cieszymy się, że Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, postanowił długofalowo zaangażować się w tę dyscyplinę i tym samym pomóc w jej dalszym rozwoju - powiedział prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz w trakcie konferencji prasowej w Warszawie.

Totalizator Sportowy przez trzy lata będzie wspierał reprezentacje Polski 3x3 kobiet i mężczyzn – zarówno seniorskie, jak i młodzieżowe do lat 23. Ponadto zostanie partnerem zawodowych zespołów kobiet i mężczyzn, które będą rywalizowały m.in. w turniejach FIBA 3x3 World Tour Masters i FIBA 3x3 Challenger. Zaangażuje się także w rozgrywki LOTTO 3x3 QUEST, które wyłonią najlepszą drużynę w Polsce.

- Koszykówka 3x3 z sukcesem zadebiutowała na igrzyskach olimpijskich w Tokio. To dyscyplina, która skutecznie pozyskuje nowych fanów, a jej rozwój jest zauważalny każdego dnia, również w Polsce, m.in. dzięki niedawno zdobytemu medalowi podczas mistrzostw Europy w Paryżu. To pierwszy od wielu lat medalowy sukces polskiej koszykówki na imprezie tej rangi. Chcemy pomóc reprezentacjom, także młodzieżowym, osiągnąć jeszcze większe sukcesy. Celem jest zdobycie medalu olimpijskiego w Paryżu w 2024 roku, ale także upowszechnienie tej dyscypliny w Polsce, co w przypadku konkurencji 3x3 wydaje się naturalne - zaznaczył Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, od wielu lat wspierającego pod marką LOTTO polską koszykówkę.

W poniedziałkowej konferencji uczestniczyli m.in. trener męskiej reprezentacji 3x3 Piotr Renkiel oraz jej lider i kapitan Przemysław Zamojski.

Nową jakością w polskiej koszykówce 3x3 jest utworzenie pod patronatem Lotto zawodowego teamu 3x3, który będzie uczestniczył w cyklu rozgrywek międzynarodowych najwyższej rangi.

- Podpisana dzisiaj umowa pozwoli rozwijać naszą dyscyplinę i nadążać za światem. Własny team 3x3 da możliwość zdobywania punktów do światowego rankingu w najważniejszych turniejach World Tour i challengerach – dodał prezes Piesiewicz.

Jak zaznaczył, jest to najwyższy kontrakt z Totalizatorem Sportowym w historii polskiej koszykówki.

Transmisje klubowych rozgrywek koszykówki 3x3 na sportowych antenach Polsatu.

