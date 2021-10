2021 jest niewątpliwie rokiem dużej przebudowy w koszykarskiej reprezentacji Polski. Początkiem prawdziwej rewolucji była zmiana na stanowisku pierwszego szkoleniowca. Milicić, który został następcą Mike'a Tylora, już podczas konferencji podkreślał, że kadra zostanie odmłodzona.

- Chcemy sukcesywnie wprowadzać młodych zawodników do kadry i sprawdzać ich umiejętności. Myślę, że to jest jedyny, odpowiedzialny wybór, który da nam możliwość osiągnięcia czegoś wielkiego w przyszłości - mówimy o perspektywie dwóch, trzech lat. Musimy jednak działać już teraz, aby ta przyszłość była kolorowa - dodaje Milicić cytowany przez pzkosz.pl.

Patrząc na listę powołanych można śmiało powiedzieć, że w "Kosz Kadrze" doszło do sporej rewolucji. Młodość - to na to w tym momencie postawił trener, na którego awans na mistrzostwa świata 2023 jest jednym z priorytetów. Oprócz młodych i perspektywicznych zawodników, którzy pokazują się na co dzień na parkietach Energa Basket Ligi, jest również kilku wielkich nieobecnych, z którymi od lat kojarzona jest kadra. Na liście trenera Milicicia nie znalazły się takie nazwiska jak: A.J. Slaughter, Adam Waczyński, Aaron Cel czy Adam Hrycaniuk. Kto zatem znalazł się w szerokiej kadrze Polski?

Szeroka kadra reprezentacji Polski:

Rozgrywający: Łukasz Kolenda, Andrzej Mazurczak, Marcel Ponitka, Jakub Schenk, Mateusz Szlachetka

Rzucający: Jakub Garbacz, Jakub Karolak, Michał Kolenda, Michał Michalak, Dominik Wilczek

Niscy skrzydłowi: Igor Milicić, Jakub Nizioł, Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski, Mathieu Wojciechowski

Silni skrzydłowi: Aleksander Dziewa, Tomasz Gielo, Grzegorz Kulka, Jeremy Sochan, Jarosław Zyskowski

Środkowi: Aleksander Balcerowski, Adrian Bogucki, Dominik Olejniczak, Mikołaj Witliński

PS, Polsat Sport