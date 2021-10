Przed KKS 1925 Kalisz ciężkie zadanie. Podopieczni trenera Bogdana Zająca w 1/16 finału zmierzą się z ubiegłorocznym triumfatorem Pucharu Polski, Rakowem Częstochową. Kaliszanie po wyeliminowaniu Pogoni Szczecin teraz będzie chciał z pewnością powtórzyć to z kolejnym przedstawicielem PKO Ekstraklasy - Rakowem Częstochowa. Nie zmienia to jednak faktu, że obecny wicemistrz Polski to niewątpliwie najtrudniejszy przeciwnik kaliszan nie tylko tej jesieni, ale w ogóle w całej historii klubu. Drugi rok z rzędu kaliszanie staną przed szansą historycznego awansu do 1/8 pucharu.

Raków Częstochowa to obecnie jedna z najlepszych polskich drużyn. Podopieczni trenera Marka Papszuna zajmują drugie miejsce w PKO Ekstraklasie z trzema punktami straty do lidera Lecha Poznań, ale mają o jeden mecz rozegrany mniej. Częstochowianie z pewnością będą za wszelką cenę chcieli obronić ubiegłoroczny tytuł, jak również przedłużyć serię zwycięstw.

Transmisja meczu KKS 1925 Kalisz - Raków Częstochowa na Polsat Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 17:50.

PS, Polsat Sport