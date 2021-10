Lech może popisać się imponującą serią zwycięstw w piłkarskiej ekstraklasie. Obecny lider tabeli jest w tym sezonie jednym z głównych kandydatów do walki o medale mistrzostw Polski. Wydawać by się mogło, że wszystko, co na papierze, działa na korzyść poznanian, ale historia widziała już różne rzeczy.

Unia, choć mecze rozgrywa dopiero w III lidze, również może pochwalić się wcale nie gorszymi rezultatami w ostatnich kolejkach. Przed piłkarzami ze Skierniewic niezwykle trudne, ale i ciekawe zadanie - nie zawsze ma się bowiem szansę mierzyć z takim przeciwnikiem, jak Lech.

Jak zaprezentują się obie drużyny? Czy możemy spodziewać się niespodzianki w meczu ekstraklasowego zespołu z drużyną z III ligi?

PS, Polsat Sport