W 1/16 Fortuna Pucharu Polski Unia Skierniewice podejmie lidera ekstraklasy Lecha Poznań. "Kolejorz" jest zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania, ponieważ rywal na co dzień występuje na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Transmisja spotkania w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Wczesnym wtorkowym popołudniem w Skierniewicach zostanie rozegrany pierwsze spotkanie, którego stawką jest 1/8 finału Pucharu Polski. Faworytem z pewnością są goście, którzy prezentują doskonałą formę w lidze. Co ciekawe będzie to pierwszy oficjalny mecz między tymi drużynami. Dla drużyn z województwa łódzkiego jest to z pewnością mecz sezonu oraz najważniejsze wydarzenie piłkarskie od lat.





- Jest ekscytacja i czekamy z niecierpliwością na mecz z Lechem. Myślę, że przed większością z naszych zawodników to na pewno spotkanie życia. Chcemy pokazać, że w Skierniewicach też potrafią grać w piłkę na niezłym poziomie - powiedział kapitan Unii, Konrad Kowalczyk w e-Głosie Skierniewic.



ZOBACZ TAKŻE: Wyniki losowania 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski





W poprzedniej rundzie oba zespoły pewnie pokonały swoich rywali. "Kolejorz" pokonał "na wyjeździe" Skrę Częstochowa 3:0. Spotkanie jednak odbywało się w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej. Unia okazała się lepsza od Concordii Elbląg, wygrywając 2:0.





- Lech to główny kandydat do mistrzostwa Polski w tym sezonie. Trener Maciej Skorża to jeden z najlepszych i najciekawszych szkoleniowców na rynku. Miło będzie go poznać. Czekamy na piłkarskie święto w Skierniewicach – powiedział trener Unii Piotr Kocęba na oficjalnej stronie internetowej klubu.



Arbitrem spotkania będzie Patryk Gryckiewicz.





Transmisja spotkania Unia Skierniewice – Lech Poznań w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 13:20.

MM, Polsat Sport