KSW 64: Organizacja przyznała bonusy

Gala KSW 64 obfitowała w wiele emocji, teraz przyszedł czas, by nagrodzić jej bohaterów. Federacja ogłosiła, kto otrzymał bonusy.

Cezary Kęsik (13-1, 10 KO, 2 SUB) i Marcina Krakowiak (11-4, 5 KO, 6 SUB) stoczyli prawdziwą wojnę w klatce. Mnóstwo ciosów, szaleńcze tempo... Ostatecznie, lepszy okazał się "Polski Czołg", który wygrał przez TKO w trzeciej rundzie. Bez dwóch zdań, to była najlepsza walka całej gali.

Jeśli chodzi o nokaut wieczoru, wyróżniono Daniela Rutkowskiego (13-2, 7 KO, 1 SUB). W swoim debiucie w KSW kapitalnym high-kickiem posłał na deski Filipa Pejicia (15-5-2, 10 KO, 3 Sub).

Nagrodę za poddanie wieczoru otrzymał Sebastian Przybysz (9-2, 4 KO, 2 SUB), który pokonał Bruno Augusto dos Santosa (10-3, 1 KO, 5 SUB) przez odwrotny trójkąt nogami, broniąc mistrzowski pas KSW w kategorii koguciej.

Bonusy gali KSW 64:

Walka wieczoru: Cezary Kęsik - Marcin Krakowiak

Nokaut wieczoru: Daniel Rutkowski

Poddanie wieczoru: Sebastian Przybysz

MC, Polsat Sport