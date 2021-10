Policja zatrzymała pseudokibiców z niebezpiecznymi narzędziami. Jechali na mecz do Lubina

Wrocławska policja zatrzymała czterech pseudokibiców, jadących na mecz do Lubina. W bagażniku auta mieli maczety, rurki, gaz pieprzowy i siekierę. Właścicielowi auta grozi kara grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności.

Młodsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z wrocławskiej policji poinformowała, że funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji z KWP we Wrocławiu na MOP Oleśnica Mała zatrzymali do kontroli samochód marki toyota.

- Podróżowało nim czterech mieszkańców Krakowa, jadących do Lubina na mecz piłki nożnej, pomiędzy drużynami Zagłębie Lubin - Cracovia. Policjanci ujawnili w pojeździe i zabezpieczyli dwa pojemniki z gazem pieprzowym, siekierę, dwie maczety i sześć metrowych ocynkowanych rurek. Właściciel niebezpiecznych narzędzi za ich posiadanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3 tysiące złotych - powiedziała policjantka.

Dodała, że w ramach podjętych przez policjantów czynności 26-letni krakowianin przyznał, że zabezpieczone przedmioty są jego własnością.

- Funkcjonariusz z zespołu wykroczeń oławskiej komendy przesłuchał młodego mężczyznę w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Mężczyzna odpowie przed sądem za posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów - wyjaśniła policjantka.

Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3 tys. zł.

MP, PAP