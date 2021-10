Shakur to nowy Floyd? "Amerykański" Joshua wygra z Usykiem?

Perfekcyjny w obronie, znakomity w ataku: czy Shakur Stevenson to nowy Floyd Mayweather Jr? Czy Joshua trenujący z amerykańskim szkoleniowcem wygra rewanż z Ołeksandrem Usykiem - to tematy "Z narożnika PG" Zapraszam!

Shakur Stevenson: narodziny wielkiej gwiazdy?

Nie milkną echa osiągniętego w znakomitym stylu zwycięstwa Shakura Stevensona nad już byłym mistrzem świata WBO Jamelem Herringiem. Wszyscy widzieli w sobotnią noc co potrafi ofensywnej bijący się 25-letni Stevenson, pytanie - co jeszcze może pokazać "Nieustraszony" z Newark? Czy to nowy Mayweather Jr? "Chcę mieć wszystkie tytuły w kategorii super piórkowej. Wszystkie, każdy pas. Widziałem jak zrobił to Teofimo Lopez (w wadze lekkiej), chcę tego samego”.

Najprostszą drogą, bo są przecież promowani przez tego samego człowieka, Boba Aruma z "Top Rank", byłaby walka z mistrzem świata WBC, Oscarem Valdezem, ale wiadomo, że na taki pojedynek przyjdzie Stevensonowi poczekać. I trudno się dziwić promotorowi, bo Arum przygotowuje nie mniej świetną walkę Valdeza z mistrzem w kategorii piórkowej Emanuelem Navarrete, a pojedynek unifikacyjny Stevenson - Valdez/Navarette zawsze zdąży zrobić. Stevenson, mówiąc o chęci naśladowania Lopeza, wspomina też, że nie miałby nic przeciwko temu, aby z nim też się spotkać - w wadze lekkiej. Pada też nazwisko innego championa, mistrza KO Gervonty Davisa, ale kibice boksu już znają zasadę, że to za piękne, żeby się mogło szybko zdarzyć.

Nowy trener to nowy, lepszy Joshua? Nie takie proste…

Anthony Joshua już zakończył podróże po USA, ale nie był po mojej stronie Oceanu na wakacjach. Były mistrz świata IBF, WBA i WBO nie ogłosił tego publicznie, ale wszyscy wiedzieli, ze Stanach Zjednoczonych przebywał dlatego, żeby przyjrzeć się potencjalnym zastępcom obecnego szkoleniowca, Roberta McCrackena. Czy do tej zmiany dojdzie i czy to cokolwiek może zmienić przed, najprawdopodobniej, marcowym rewanżem z Ołeksandrem Usykiem, to już inna sprawa. Joshua odwiedził salę treningową Virgila Huntera byłego trenera między innymi Andre Warda i Andrzeja Fonfary, był w San Diego u Eddy Reynoso, mającego pod opieką Canelo Alvareza i kilku innych mistrzów świata, a podróż zakończył w Teksasie, w gymie Ronnie Shieldsa.

Obecny trener Jermalla Charlo, w przeszłości także Mike Tysona, Evandera Holyfielda, a z polskich pięściarzy Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka. O tym jak doszło do spotkania, Shields rozmawiał z portalem “ThaBoxingVoice”: "Inicjatywa wyszła od nich, nie ode mnie, zapytali czy chciałbym się spotkań z AJ na treningu, w Teksasie".

"Pierwszy dzień poświęciliśmy na rozmowę, przez trzy, cztery godziny. Oglądaliśmy kilka rund walki z Usykiem, zwróciłem uwagę na kilka spraw, które moim zdaniem powinien robić, a nie robił. Następnego dnia był na krótkim treningu, chciałem pokazać to, o czym rozmawialiśmy. Kilka rzeczy go zaskoczyło, mówił, że nikt go tego nie uczył. Zdziwiłem się, że ktoś, kto był mistrzem świata wagi ciężkiej mógł takich spraw nie wiedzieć. Zawsze powtarzam, ze boks amerykański i europejski jest inny. Chyba zrozumiał, że tylko w USA można się tego nauczyć” - powiedział Shields.

Kiedy rozmawiałem z Shieldsem ostatnio, potwierdził, że spodziewa się przyjazdu Joshuy już w styczniu 2021 roku na treningi do Teksasu. "Siedem lub osiem tygodni i Anthony będzie gotowy odzyskać pasy"..

Nie wszyscy są przekonani, że zmiana trenera pomoże przed rewanżem z Usykiem - i czy do niej dojdzie. Eddie Hearn, promotor Joshuy powiedział publicznie, że decyzja w sprawie trenera jeszcze nie zapadła", natomiast Dillian Whyte, czołowy pięściarz świata wagi ciężkiej nie jest przekonany, że problem tkwi w szkoleniowcu. "Robert McCracken to świetny trener, zobaczcie co zrobił dla Carla Frocha, dla drużyny narodowej Wielkiej Brytanii. Ale tak już jest - jak przegrywasz, zaczynasz się rozglądać za wymówkami - "może źle spałem, może to wina trenerów" - mówi Whyte. "Joshua ma problem z samym sobą. To nie trenerzy, to on sam, ale AJ ma wokół siebie tych idiotów, którzy doradzają mu to czy tamto”. Podobnego zdania co Whyte jest promotor Bob Arum: "Joshua tak czy inaczej nie wygra z Usykiem. Czy to będzie dziś czy jutro - nie wygra, bo Usyk jest po prostu lepszym pięściarzem”.

Przemysław Garczarczyk z USA, Polsat Sport