EBL: Świetny powrót WKS Śląska Wrocław i zwycięstwo nad Treflem Sopot

Obie drużyny na początku spotkania miały problem z organizacją ofensywy, co przenosiło się na niski wynik. Po późniejszych trafieniach Karola Gruszeckiego oraz Pawła Leończyka to przyjezdni mieli jednak siedem punktów przewagi. WKS Śląsk odpowiadał akcjami Kerema Kantera i Aleksandra Dziewy, ale po 10 minutach było 14:20. W pewnym momencie drugiej kwarty Trefl zanotował serię 10:0 i po zagraniu Yannicka Franke różnica wynosiła już 14 punktów. Wrocławianie nie potrafili poradzić sobie ze świetną obroną Josha Sharmy, a to oznaczało, że nie odrabiali strat. Dopiero później lepsza gra nowego rozgrywającego Travisa Trice’a poprawiła sytuację gospodarzy. Po pierwszej połowie było 33:38.

Kanter i Kolenda w trzeciej kwarcie starali się zmniejszać różnicę, ale ekipa trenera Marcina Stefańskiego utrzymywała przewagę. Po kolejnej akcji Brandona Younga wynosiła ona ponownie aż 11 punktów. WKS Śląsk przyspieszył, a skuteczność pokazał Trice. Po trójkach Łukasza Kolendy gospodarze przegrywali już tylko trzema punktami. Ostatecznie dzięki trójce Trice’a po 30 minutach mieliśmy remis 59:59. Rzuty z dystansu Kodiego Justice’a na początku kolejnej kwarty dawały przewagę drużynie trenera Andreja Urlepa. Trafienie Cyrila Langevine’a oznaczało aż 10 punktów różnicy na korzyść WKS Śląska! Trefl miał ogromne problemy w ataku i nie był w stanie odwrócić losów spotkania. Ostatecznie wrocławianie zwyciężyli 77:67.

Śląsk Wrocław – Trefl Sopot 77:67 (14:20, 19:18, 26:21, 18:8)

Śląsk Wrocław: Travis Trice 15, Kerem Kanter 14, Cyril Langevine 12, Aleksander Dziewa 10, Łukasz Kolenda 10, Kodi Justice 9, Jakub Karolak 7, Ivan Ramljak 0, Michał Gabiński 0

Trefl Sopot: Yannick Franke 12, Brandon Young 11, Josh Sharma 8, Michał Kolenda 8, Carl Lindbom 7, Paweł Leończyk 6, Karol Gruszecki 6, Darious Moten 6, Mateusz Szlachetka 3, Daniel Ziółkowski 0, Hubert Łalak 0

MC, plk.pl