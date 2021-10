Michał Oleksiejczuk (16-4-1NC, 11 KO, 1 SUB) zanotował efektowną wygraną na gali UFC 267, pokonując w pierwszej rundzie niepokonanego do tej pory Shamila Gamzatova (14-1, 5 KO, 5 SUB). - Idę na szczyt - przyznał na gorąco po pojedynku polski zawodnik.