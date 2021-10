- To był mój najlepszy występ w UFC - przyznał Michał Oleksiejczuk po wygranej na gali UFC 267. Polski zawodnik wygrał z niepokonanym do tej pory Shamilem Gamzatovem.

Oleksiejczuk jest zadowolony z tego, jak zaprezentował się w klatce podczas gali UFC 267.

- To był mój najlepszy występ. Wykonaliśmy z teamem wszystko perfekcyjnie. Pokazałem, że trzeba się ze mną liczyć - powiedział.

Zawodnik kategorii półciężkiej zdradził, że obóz przygotowawczy przebiegł perfekcyjnie i wszystko zadziałało tak, jak planował wraz z trenerami.

- Miałem bardzo dobrych sparingpartnerów w Akademii Sportów Walki Wilanów. Nie brakowało zapaśników, pięściarzy. Wszystko dobrze się złożyło. Czułem się bardzo dobrze wchodząc do klatki - dodał.



Oleksiejczuk jako jedyny Polak wygrał swój pojedynek na UFC 267. Marcin Tybura i Jan Błachowicz musieli uznać wyższość swoich przeciwników.

- Oglądałem walki Polaków. Marcin Tybura mi zaimponował, szedł, wywierał presję. Janek - to już jest poziom mistrzowski. Glover to kawał zawodnika, co pokazał. Na takim poziomie nie ma łatwych walk - przyznał.

BS, Polsat Sport