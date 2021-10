Jan Błachowicz (28-9, 8 KO, 9 SUB) przegrał z Gloverem Teixeirą (33-7, 18 KO, 10 SUB) w walce wieczoru gali UFC 267. Co za tym idzie, "Cieszyński Książę" stracił mistrzowski pas w kategorii półciężkiej. Zobaczcie skrót walki Błachowicz - Teixeira.

Między Błachowiczem i Teixeirą nie było złej krwi. - To, że my się lubimy, szanujemy, to nie ma znaczenia, bo mam zamiar go znokautować w drugiej lub trzeciej rundzie, podobnie jak on mnie. W klatce zapominamy o przyjaźni, robimy swoją robotę. Dajemy z siebie wszystko - mówił przed walką polski mistrz UFC.

Niestety, walka od samego początku nie toczyła się po myśli Polaka. Teixeira szybko sprowadził pojedynek do parteru i do końca pierwszej rundy kontrolował Błachowicza. W drugim starciu było po wszystkim. Brazylijczyk najpierw naruszył Polaka w stójce, a następnie poddał go duszeniem zza pleców.

Błachowicz był mistrzem UFC od 26 września 2020 roku, kiedy znokautował Dominicka Reyesa (12-3, 7 KO, 2 SUB). W marcu 2021 roku obronił tytuł, pokonując po pięciorundowym pojedynku Israela Adesanyę (21-1, 15 KO).

Skrót walki Jan Błachowicz - Glover Teixeira:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MC, Polsat Sport