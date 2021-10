Eksperci podsumowali walkę Jana Błachowicza. "Wygrywa ryzyko"

Za nami gala UFC 267, podczas której w walce wieczoru Jan Błachowicz mierzył się z Gloverem Teixeirą. Polski zawodnik przegrał przez poddanie przez duszenie w drugiej rundzie i tym samym stracił pas mistrzowski kategorii półciężkiej na rzecz Brazylijczyka. Jak porażkę Polaka skomentowali obecni w studio Polsatu Sport eksperci?



- Walka była na najwyższym poziomie. Glover był moim zdaniem mocnym rywalem i tak jak wiele ludzi go skreślało, tak był solidny w parterze, miał mocną szczękę i nie bał się iść na wymianę. Janek miał fajny plan, bo te "podbródki" mogły zadziałać, ale mieliśmy "sierp za sierp". Pod siatką wyszła chłodna głowa Glovera i myślę, że Janek był tam jeszcze zamroczony, bo szybko oddał pozycję, odklepał i dość łatwo dał się oszukać. Szkoda, bo Janek nie dość, że jest świetnym sportowcem, to dodatkowo jest fajnym człowiekiem i smutno ogląda się taki obrazek - podsumował Łukasz Zaborowski.

O tym jak ważne jest skupienie w walce na tak wysokim poziomie opowiedziała Karolina Kowalkiewicz.



- Każdy liczył na inne zakończenie, ale sport taki jest. Mimo tego, że zawodnicy dają z siebie wszystko, coś może pójść nie tak. Chwila rozproszenia, mały błąd i jest po walce - powiedziała Kowalkiewicz.



Eksperci byli także pod wrażeniem przeciwnika Błachowicza, który świetnie zaprezentował się w pojedynku z Polakiem.



- Wielki szacunek dla Glovera. Myślę, że to dowód na to, że MMA promuje zawodników, którzy nie boją się zaryzykować. Teixeira zaryzykował dwukrotnie: najpierw wchodząc odważnie w nogi, a potem idąc na wymianę z Jankiem. To gratyfikuje i takie rzeczy wygrywają - dodał Maciej Kawulski.



Cała rozmowa ze studia Polsatu Sport w materiale wideo.

