Dotychczasowy wicelider Fortuna 1 Ligi Miedź Legnicy swój mecz rozegra wczesnym niedzielnym popołudniem. Rywalem gospodarzy będzie Arka Gdynia, który również aspiruje do gry w Ekstraklasie, która posiada mocną i wyrównaną kadrę. To spotkanie, zdaniem wielu, zapowiada się najciekawiej w 15. kolejce Fortuna 1 Ligi. Transmisja meczu Miedź Legnica - Arka Gdynia w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.