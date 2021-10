Juventus Turyn, z Wojciechem Szczęsnym w bramce, przegrał na wyjeździe z Hellasem Weroną 1:2 w 11. kolejce Serie A. To czwarta porażka "Starej Damy" w tym sezonie. W zespole gospodarzy całe spotkanie rozegrał Paweł Dawidowicz.

Obie bramki dla Verony zdobył Argentyńczyk Giovanni Simeone - w 11. i 14. minucie. Najstarszy syn trenera Atletico Madryt - Diego Simeone - jest ostatnio w niezwykłej formie - w minioną niedzielę uzyskał wszystkie cztery gole w spotkaniu z Lazio Rzym (4:1), a od początku sezonu do bramek rywali trafił ośmiokrotnie oraz dorzucił trzy asysty.

26-letni Simeone jest wypożyczony do Hellasu z Cagliari Calcio do końca sezonu. 5-krotny reprezentant Argentyny w Serie A rozegrał 189 meczów w Serie A w barwach czterech klubów - Genoi, Fiorentiny, Cagliari i Hellasu. Urodzony w Madrycie snajper strzelił 58 goli we włoskiej elicie, a także zanotował 17 asyst.

Lepszy od niego pod tym względem, w tym sezonie, jest tylko Ciro Immobile z Lazio, który ma dziewięć bramek. Jedną z nich zdobył w sobotnim meczu z Atalantą w Bergamo, zremisowanym 2:2. Stratę turyńczyków zmniejszył w 80. minucie Amerykanin Weston McKennie.

Hellas jest natomiast w tym sezonie nieobliczalny. Wprawdzie jej dorobek punktowy nie zachwyca, za to ma drugą najskuteczniejszą ofensywę w Serie A - zdobyła 24 bramki, mniej tylko od Interu Mediolan, który ma 26. Potrafiła pokonać Juventus, Lazio i Romę, za to dała się ograć m.in. Sassuolo i Bolonii.

Juventus spadł z siódmej na ósmą pozycję, a przed niego wskoczył jego sobotni rywal. Oba zespoły mają po 15 punktów, czyli już o 13 mniej od prowadzącej dwójki: Napoli i AC Milan. Lider, którego piłkarzami są Piotr Zieliński i Hubert Idasiak, zmierzy się w tej kolejce z przedostatnią w tabeli Salernitaną, a "Rossoneri" pojadą do Rzymu na mecz z Romą. Oba te mecze zaplanowane są na niedzielę.

