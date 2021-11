Górnik Łęczna wygrał z Miedzią Legnica po rzutach karnych i awansował do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. W regulaminowym czasie gry padł wynik 2:2.

Początek pierwszej połowy nie należał do najlepszych widowisk. Obie drużyny miały problem z wykreowaniem sobie klarownej sytuacji. Jako pierwsza okazję bramkową w 32. minucie miała Miedź, ale dośrodkowanie z prawego skrzydła i uderzenie nie poskutkowało celnym trafieniem.



Przełom przyszedł pod koniec pierwszej połowy. W 42. minucie bramkę zdobył Maciej Śliwa dając Miedzi prowadzenie tuż przed zejściem do szatni.



W drugiej połowie ponownie najwięcej emocji przyniosła końcówka. Wyrównanie Łęcznej przyniósł Jason Lokilo, który nie miał większych problemów z pokonaniem przeciwnego golkipera. Na dziesięć minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry mieliśmy stan 1:1.



Niesamowita końcówka miała swoją kontyuację w postaci rzutu karnego. Do jedenastki podszedł Nemanja Mijusković dając prowadzenie Miedzi w 87. minucie. Sytuacja Górnika była już bardzo trudna.



Arbiter doliczył pięć minut, a z tego czasu doskonale skorzystali piłkarze z Łęcznej. Wyrównujące trafienie w 92. minucie należało do Przemysława Banaszaka, a my mieliśmy wynik 2:2.



W dogrywce nie padły kolejne gole, ale dzięki temu mogliśmy śledzić konkurs rzutów karnych. W nim lepiej spisali się zawodnicy Górnika Łęczna, którzy wykorzystali pięć prób. Nie trafił za Chuca z Miedzi, co oznaczało, że to przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy awansował do kolejnej rundy.

Miedź Legnica - Górnik Łęczna 2:2 po dogrywce (1:0, 2:2, 2:2), 4:5 w rzutach karnych

Bramki: Śliwa 42, Mijusković 87 (k) - Lokilo 80, Banaszak 90+2

Miedź Legnica: Mateusz Abramowicz - Carlos Julio Martinez, Nemanja Mijusković, Filip Balcewicz, Piotr Azikiewicz - Maciej Śliwa (61. Szymon Stróżyński), Szymon Matuszek, Maxime Dominguez (61. Damian Tront), Chuca, Bruno Garcia (89. Marcin Garuch) - Michał Bednarski (10. Kamil Zapolnik, 90+1. Jurich Carolina)

Górnik Łęczna: Adrian Kostrzewski - Kryspin Szcześniak, Tomasz Midzierski, Paweł Baranowski, Daniel Dziwniel - Damian Gąska (90. Alex Serrano), Szymon Drewniak (90. Tomasz Tymosiak), Łukasz Szramowski (56. Dawid Tkacz), Jason Lokilo (90. Michał Goliński), Michał Mak (74. Leandro) - Przemysław Banaszak

Żółte kartki: Matuszek, Garuch - Dziwniel, Midzierski, Tkacz, Gąska, Leandro, Serrano

PI, Polsat Sport