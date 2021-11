21-letni Majerski mocno rozpoczął i na półmetku prowadził, ale w końcówce nieco osłabł i dotknął ściany jako trzeci.

ZOBACZ TAKŻE: Otylia Jędrzejczak prezesem Polskiego Związku Pływackiego

Do rywalizacji nie przystąpił Tomoe Zenimoto Hvas. Norweg był najszybszy we wtorkowym półfinale, ale zmaga się z infekcją dróg oddechowych. Jak poinformowano, nie jest to zakażenie koronawirusem.

To trzeci polski medal w tej imprezie. Również w środę po srebro na 50 m st. dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasick. We wtorek natomiast brąz wywalczyła kobieca sztafeta 4x50 m kraulem.

MC, PAP