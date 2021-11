PlusLiga: Terminarz i plan transmisji meczów 6. kolejki

Szóstą kolejkę spotkań rozpocznie piątkowy mecz LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn. Na początku obecnego sezonu zdecydowanie lepiej radzą sobie olsztynianie, którzy wygrali trzy mecze. W poprzedniej kolejce pewnie pokonali na wyjeździe 3:0 osłabiony zespół GKS. Beniaminek PlusLigi wygrał do tej pory tylko raz, a ostatnio uległ 1:3 Projektowi Warszawa.

Sobotnią rywalizację rozpocznie niezwykle interesująco zapowiadające się starcie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia. Siatkarze z Rzeszowa bez większej dyskusji przegrali u siebie z mistrzem Polski – Jastrzębskim Węglem 0:3. Teraz jadą na teren wicemistrza i czeka ich kolejna ciężka przeprawa. ZAKSA jest jedyną niepokonaną dotychczas drużyną PlusLigi, w pięciu meczach wywalczyli 13 punktów. Ostatnio wygrali 3:2 z PGE Skrą, odwracając losy konfrontacji w Bełchatowie.

Spotkanie Cuprum Lubin – GKS Katowice to rywalizacja sąsiadów z tabeli – jedenasta drużyna podejmie dziesiątą. Lubinianie wygrali jeden mecz, a w poprzedniej serii spotkań ulegli 2:3 Aluron CMC Warcie Zawiercie. GKS miał spore kłopoty kadrowe – koronawirus i kontuzje zdziesiątkowały skład. W ostatnim meczu ligowym (0:3 z Indykpolem AZS) zdolnych do gry było zaledwie ośmiu siatkarzy. Czy katowiczanie zdołają pozbierać się przed wyjazdem do Lubina?

Również w sobotę zostanie rozegrany mecz Cerrad Enea Czarni Radom – Aluron CMC Warta Zawiercie. Podopieczni trenera Jakuba Bednaruka rozpoczęli sezon od trzech porażek 0:3. Dwa ostatnie mecze kończyli jednak w lepszych humorach – ograli po 3:1 Trefl u siebie i Ślepsk na wyjeździe. Jurajscy Rycerze po pięciu kolejkach mają bilans meczów 4–1 i 11 punktów na koncie; poprzednia kolejka to wygrana 3:2 z Cuprum we własnej hali.

Projekt Warszawa – PGE Skra Bełchatów to szlagierowe starcie tej kolejki PlusLigi, które zaplanowano na niedzielę. W poprzednim sezonie obie ekipy rywalizowały o brązowy medal mistrzostw Polski i górą w tej walce byli stołeczni siatkarze. Projekt z bilansem meczów 4–1 i 12 zdobytymi punktami zajmuje trzecie miejsce w tabeli. W poprzedniej kolejce ograli 3:1 LUK Lublin. PGE Skra przegrała już dwa razy, również w ostatnim plusligowym meczu; w hitowym starciu z ZAKSĄ prowadzili u siebie już 2:0, rywale zdołali jednak odwrócić losy tego emocjonującego starcia. Jak poradzą sobie w rywalizacji z Projektem w Arenie Ursynów?

Spotkanie Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk również zostanie rozegrane w niedzielę. Mistrzowie Polski są po pięciu kolejkach wiceliderem tabeli; wygrali cztery z pięciu spotkań i zgromadzili 13 punktów. W poprzedniej kolejce odnieśli przekonujące zwycięstwo 3:0 z Asseco Resovią na Podpromiu. Trefl na początku sezonu gra w kratkę: 2 zwycięstwa – 3 porażki. W ostatnim spotkaniu ekipa trenera Michała Winiarskiego nie miała większych problemów z ograniem Stali (3:0). W Jastrzębiu-Zdroju o punkty będzie jednak zdecydowanie trudniej.

Ostatnim w tej kolejce będzie mecz Stal Nysa – MKS Ślepsk Malow Suwałki. Będzie to konfrontacja dwóch drużyn z dołu tabeli, które w tym sezonie notują nieudany start. Stal to jedyna drużyna bez zwycięstwa w PlusLidze. Siatkarze trenera Krzysztofa Stelmacha w pięciu meczach ugrali ledwie jeden punkt, a aż trzykrotnie schodzili z parkietu po porażce 0:3; taki wynik uzyskali m.in. w ostatniej kolejce, w meczu z Treflem w Ergo Arenie. Ślepsk ograł LUK Lublin w drugiej kolejce, ale cztery pozostałe mecze przegrał i to bez zdobyczy punktowych. Ostatnie spotkanie to porażka 1:3 u siebie z Cerrad Enea Czarnymi.

Terminarz i plan transmisji 6. kolejki PlusLigi:

2021-11-05: LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-06: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-06: Cuprum Lubin – GKS Katowice (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-06: Cerrad Enea Czarni Radom – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-07: Projekt Warszawa – PGE Skra Bełchatów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-07: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-07: Stal Nysa – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport