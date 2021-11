Podczas obiadu w swojej berlińskiej rezydencji, pałacu Bellevue, prezydent Steinmeier podziękował byłemu trenerowi kadry za jego pracę. Loew "dokonał czegoś historycznego dla niemieckiej piłki nożnej" i jednocześnie "położył wybitne zasługi dla spójności naszego społeczeństwa i reputacji naszego kraju" – powiedział podczas zamkniętej uroczystości na cześć trenera.

– Dzisiaj honorujemy jednego z najbardziej utytułowanych trenerów reprezentacji narodowej, który cieszy się dużym uznaniem na całym świecie – mówił, cytowany przez niemieckie media, Steinmeier.

– Joachim Loew prowadził niemiecką drużynę na trzech mistrzostwach świata i czterech mistrzostwach Europy - trzykrotnie dochodząc do półfinału i dwukrotnie do finału. Poprowadził swoich piłkarzy do zdobycia tytułu mistrza świata w 2014 roku oraz do wygrania Pucharu Konfederacji w 2017 roku. Jako zdobywca Pucharu Świata stoi w jednym rzędzie z Seppem Herbergerem, Helmutem Schoenem i Franzem Beckenbauerem – podkreślił.

W przemówieniu podczas obiadu w pałacu Bellevue prezydent chwalił wieloletniego trenera drużyny narodowej także jako "innowatora i wizjonera, który doprowadził niemiecki futbol z powrotem na światowy szczyt". Zaznaczył ,że sukcesy jego zespołu "zmieniły wizerunek naszego kraju, sprawiły, że różne historie pochodzenia młodych Niemców stały się integralną częścią naszej narodowej narracji".

Joachim Loew i jego piłkarze "opowiadają się za Niemcami otwartymi na świat i tolerancyjnymi" - dodał Steinmeier. Opowiadają się "za Niemcami, które nie są ponure, uparte i protekcjonalne, lecz przyjazne, pewne siebie i sprawiedliwe".

Loew prowadził niemiecka drużynę narodową w latach 2006–21.