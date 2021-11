Zespół trenera Marka Łukomskiego w ostatniej kolejce pokonała na wyjeździe Polski Cukier Pszczółkę Start Lublin i ma już bilans 5-4 w Energa Basket Lidze. Enea Zastal z kolei wygrał przed własną publicznością z GTK Gliwice, a następnie zwyciężył po raz pierwszy w tym sezonie Ligi VTB - okazał się lepszy od Tsmoków Mińsk.

Liderem PGE Spójni jest Erick Neal, który niedawno rzucił aż 39 punktów, co jest nowym rekordem obecnego sezonu Energa Basket Ligi (dołożył do tego 11 asyst!). Amerykanin wchodzi ostatnio z ławki, ale w tej roli czuje się świetnie - to pokazały właśnie ostatnie spotkania. Teraz będzie musiał poradzić sobie przede wszystkim z Brandenem Frazierem oraz powołanym do szerokiego składu reprezentacji Andrzejem Mazurczakiem.

Ciekawie zapowiada się także rywalizacja pod koszami. Dragan Apić to czołowy środkowy całej Energa Basket Ligi, świetnie czujący się przede wszystkim w ataku. Jak poradzą sobie z nim Jonas Zohore oraz Piotr Niedźwiedzki? Na pewno wyzwaniem dla defensywy zespołu ze Stargardu będzie gra przeciwko Nemanji Nenadiciowi, który potrafi brać odpowiedzialność za wynik w kluczowych momentach.

Transmisja meczu PGE Spójnia Stargard - Enea Zastal BC Zielona Góra w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek od godziny 17:20.

plk.pl