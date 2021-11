EBL: WKS Śląsk wygrał w Warszawie

Lepiej mecz rozpoczęli przyjezdni, którzy dzięki akcjom Cyrila Langevine’a prowadzili 11:3. Po chwili trójkę dołożył jeszcze Travis Trice. Muhammad-Ali Abdur-Rahkman swoimi efektownymi akcjami zmniejszał straty, a po trójce Raymonda Cowelsa Legia przegrywała już tylko punktem! Po 10 minutach było ostatecznie 21:22. W drugiej kwarcie zespół trenera Andreja Urlepa dość szybko ponownie uciekał na osiem punktów - głównie dzięki zagraniom Łukasza Kolendy. Zespół z Warszawy ciągle utrzymywał się w grze, w czym pomagali Łukasz Koszarek i Strahinja Jovanović. Ostatecznie dzięki trójce Grzegorza Kulki gospodarze zbliżyli się do stanu 47:50 po pierwszej połowie.

Po akcji Dariusza Wyki zespół trenera Wojciecha Kamińskiego zbliżył się na zaledwie punkt. W ekipie gości nadal świetnie radzili sobie Travis Trice oraz Łukasz Kolenda i dość szybko dzięki temu uciekali na 10 punktów. Trójki ciągle dawały nadzieję Legii, ale to WKS Śląsk cały czas utrzymywał prowadzenie. Po 30 minutach było jednak tylko 66:69. Rzut z dystansu Raymonda Cowelsa na początku kolejnej kwarty oznaczał remis! To zapowiadało sporo emocji. Dziewa i Trice dawali sześć punktów przewagi ekipie trenera Andreja Urlepa. W końcówce Legia nie potrafiła otworzyć się w ataku, a to wykorzystali rywale. Po efektownym wsadzie Dziewy wygrali 87:73.

Najlepszym zawodnikiem gości był Travis Trice z 20 punktami i 10 asystami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Dariusz Wyka, który zdobył 16 punktów, 7 zbiórek i 2 asysty.

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 73:87 (21:22, 26:28, 19:19, 7:18).

Punkty:

Legia Warszawa: Dariusz Wyka 16, Strahinja Jovanovic 12, Raymond Cowels III 11, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 10, Łukasz Koszarek 10, Grzegorz Kulka 8, Adam Kemp 2, Jure Skific 2, Grzegorz Kamiński 2, Benjamin Didier-Urbaniak 0.

Śląsk Wrocław: Travis Trice 20, Łukasz Kolenda 19, Aleksander Dziewa 16, Cyril Langevine 13, Michał Gabiński 7, Ivan Ramljak 5, Kerem Kanter 5, Kodi Justice 2, Kacper Gordon 0.

plk.pl