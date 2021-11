Fortuna 1 Liga: Świetne widowisko w hicie! Remis Widzewa z Miedzią

Widzew zadomowił się na dobre na pierwszym miejscu w tabeli po zwycięstwie z Koroną w Kielcach 1:0. Później przyszły jednak dwa ligowe mecze bez wygranej podopiecznych Janusza Niedźwiedzia, którzy wciąż byli jednak liderami Fortuna 1 Ligi. Przed hitem kolejki z Miedzią łodzianie mieli już tylko dwa punkty przewagi nad piłkarzami z Legnicy.

ZOBACZ TAKŻE: Selekcjoner reprezentacji Szwecji laureatem nagrody... akademii parówkowej

Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego fantastycznie spisywali się w październiku na pierwszoligowych boiskach, wygrywając pięć meczów i remisując tylko raz - w derbach z Chrobrym Głogów. Humorów nie mogła im popsuć nawet porażka po rzutach karnych z Górnikiem Łęczna w Fortuna Pucharze Polski. W ligowy listopad legniczanie również chcieli wejść z przytupem.

Z pewnością udało im się zaskoczyć Widzew przed łódzkimi kibicami, bo już w 23. minucie "Miedzianka" udokumentowała swoją przewagę. Patryk Makuch wykorzystał błąd Tomasza Dejewskiego i w sytuacji sam na sam pokonał dobrze broniącego do tej pory Jakuba Wrąbla.

Stracony gol podziałał na grających w czerwonych strojach gospodarzy jak płachta na byka. Piłkarze Janusza Niedźwiedzia zdominowali boiskowe wydarzenia w ostatnim kwadransie i na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy dopięli swego. Do siatki trafił Daniel Tanżyna, który wykorzystał złe wyjście do dośrodkowania Pawła Lenarcika i trafił do pustej bramki.

Obydwa zespoły grały do przerwy bardzo ładną, ofensywą piłkę i kontynuowały świetne widowisko również w drugiej części gry. Nie brakowało sytuacji z obu stron, mniej było za to spokoju i skuteczności w polu karnym rywala. Wprowadzony na murawę jeszcze w pierwszej połowie mógł dać prowadzenie Widzewowi, ale w doskonałej sytuacji przestrzelił nad bramką. W odpowiedzi w poprzeczkę trafił Damian Tront.

Bramkarze Miedzi oraz Widzewa dwoili się i troili między słupkami, a do tego mieli sporo szczęścia. W 87. minucie z boiska wyleciał Tanżyna, który w pozornie niegroźnej sytuacji faulował na drugą żółtą kartkę Makucha. W ostatnich minutach Widzew dzięki Wrąblowi utrzymał punkt w Łodzi i w tabeli Fortuna 1 Ligi został zachowany status quo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Widzew Łódź - Miedź Legnica 1:1 (1:1)

Bramki: Tanżyna 43 - Makuch 23

Widzew Łódź: Jakub Wrąbel - Patryk Stępiński, Tomasz Dejewski, Daniel Tanżyna - Paweł Zieliński, Marek Hanousek, Dominik Kun, Karol Danielak (89. Przemysław Kita), Radosław Gołębiowski (46. Mateusz Michalski), Fabio Nunes (77. Patryk Mucha) - Mattia Montini (28. Bartosz Guzdek)

Miedź Legnica: Paweł Lenarcik - Carlos Julio Martinez, Nemanja Mijusković, Jon Aurtenetxe, Jurich Carolina - Maciej Śliwa, Maxime Dominguez, Damian Tront, Mehdi Lehaire (69. Szymon Matuszek), Kamil Zapolnik - Patryk Makuch

Żółte kartki: Tanżyna - Mijusković, Lehaire

Czerwona kartka: Tanżyna (87, za drugą żółtą)

psl, Polsat Sport