"Mecz na szczycie dołu tabeli!" - tak przewrotnie można okrzyknąć starcie 6. kolejki PlusLigi pomiędzy Stalą Nysa a Ślepskiem Malow Suwałki. Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Oba zespoły znajdują się na dwóch ostatnich lokatach i w sumie w 10 konfrontacjach w tym sezonie odniosły jedno zwycięstwo. To szczęście przypadło kilka tygodni temu ekipie z Suwałk, która wygrała u siebie z LUK Lublin 3:0. I to właśnie z tego powodu siatkarze Ślepska nie zamykają ligowej stawki. W ostatnim meczu drużyna z północy kraju przegrała we własnej hali z Cerrad Czarnymi Radom 1:3.

Stal to oustider początku rozgrywek PlusLigi, o czym świadczy bilans kompletu porażek i zaledwie zdobyty punkt, który udało się nieoczekiwanie wyszarpać w Bełchatowie z PGE Skrą. Na usprawiedliwienie dla zawodników z Nysy, mieli oni piekielnie wymagający terminarz u progu sezonu. Wystarczy powiedzieć, że ekipa z Opolszczyzny ma już za sobą konfrontacje z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębskim Węglem, Asseco Resovią Rzeszów i wspomnianą Skrą. Ostatnio lepszy od Stali okazał się Trefl, który wygrał 3:0.

Oba zespoły ostatni raz zagrały ze sobą w marcu tego roku. Wówczas Ślepsk wygrał 3:1. Czy suwałczanom uda się zatriumfować drugi raz w tym sezonie, a może będziemy świadkami premierowej wygranej Stali?

Transmisja meczu Stal Nysa - Ślepsk Malow Suwałki o godz. 20:30 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport