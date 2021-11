PlusLiga: Siatkarze PGE Skry Bełchatów pewnie wygrali w stolicy

Spotkanie lepiej rozpoczęli bełchatowianie (1:5). Gospodarze ruszyli do odrabiania strat (7:9), ale ich zapał nieco przygasiły dwa asy serwisowe Mateusza Bieńka (7:12). Właśnie zagrywka była kluczowym elementem w tej partii: statystyka 0–4 w asach to jedno, a drugie to pięć zepsutych serwisów po stronie Projektu. Gospodarze marnowali zagrywki po udanych akcjach, przez co nie byli w stanie podłączyć się pod wynik. Bełchatowianie dołożyli 70% skuteczności w ataku i pewnie wygrali patię. Piłkę setową wywalczył Dick Kooy asem po taśmie (16:24), a ostatni punkt dołożył skutecznym atakiem Aleksandar Atanasijevic (17:25).

Zobacz także: Nieprawdopodobna końcówka! Siatkarze GKS wygrali seta, którego już... przegrali



Druga odsłona również od początku toczyła się przy przewadze siatkarzy PGE Skry (4:7). Bełchatowianie utrzymali wysoką jakość gry i nadal dominowali w polu serwisowym (powtórzyli statystykę 0–4 z pierwszej partii). Znów brylował w tym elemencie Bieniek, który rozpoczął partię od asa, a później dołożył jeszcze dwa (8:12, 16:20). Siatkarze ze stolicy dobrze prezentowali się w ataku i tym razem długo byli w grze o wygraną (18:20). Kluczowe akcje padły jednak łupem gości. Skuteczny atak Milada Ebadipoura oznaczał piłkę setową (20:24), a seta zakończył serwis rywali w siatkę (21:25).

Początek trzeciej partii był udany w wykonaniu gospodarzy (8:6), ale w środkowej części znów przewagę uzyskali bełchatowianie (12:15). Gospodarze złapali punktowy kontakt (16:17). W samej końcówce mogli odrobić straty – wydawało się, że Jay Blankenau wygrał walkę na siatce, ale weryfikacja pokazała, że ostatni dotknął piłki. Ta sytuacja dała gościom piłkę meczową (22:24). Michał Superlak jeszcze odgryzł się w kolejnej akcji, ale przestrzelona zagrywka Blankenaua zamknęła rywalizację (23:25).

Skrót meczu Projekt – PGE Skra:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Kwolek (13), Michał Superlak (10) – Projekt; Dick Kooy (15), Mateusz Bieniek (10) – PGE Skra. Dominacja gości w polu serwisowym (0–9 w asach, 6 punktów Bieńka; błędy w zagrywce: 20–8!). MVP: Dick Kooy (10/15 = 67% skuteczności w ataku + 1 as serwisowy + 4 bloki; zagrał na +12).

PGE Skra odniosła czwarte zwycięstwo w sezonie i ma obecnie taki sam bilans meczów jak Projekt (4–2). Wyżej w tabeli wciąż jednak jest drużyna ze stolicy, która wywalczyła do tej pory 12 punktów, o jeden więcej od bełchatowian.

Projekt Warszawa – PGE Skra Bełchatów 0:3 (17:25, 21:25, 23:25)

Projekt: Piotr Nowakowski, Dusan Petković, Bartosz Kwolek, Andrzej Wrona, Angel Trinidad De Haro, Igor Grobelny – Damian Wojtaszek (libero) oraz Mateusz Janikowski, Michał Superlak, Jay Blankenau, Jakub Kowalczyk, Jan Fornal. Trener: Andrea Anastasi.

PGE Skra: Milad Ebadipour, Mateusz Bieniek, Aleksandar Atanasijevic, Dick Kooy, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz – Kacper Piechocki (libero) oraz Damian Schulz, Mikołaj Sawicki. Trener: Slobodan Kovac.

Wyniki, terminarz i plan transmisji 6. kolejki PlusLigi:

2021-11-05: LUK Lublin – Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (25:21, 20:25, 21:25, 25:20, 12:15)

2021-11-06: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Asseco Resovia 3:1 (17:25, 25:15, 25:18, 25:19)

2021-11-06: Cerrad Enea Czarni Radom – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (21:25, 20:25, 19:25)

2021-11-07: Projekt Warszawa – PGE Skra Bełchatów 0:3 (17:25, 21:25, 23:25)

2021-11-07: Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-07: Stal Nysa – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport