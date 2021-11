El. MŚ 2022: Kolejne osłabienia Węgier przed meczem z Polską. Kontuzja ważnego ogniwa

O nieobecności Gulácsiego pisaliśmy w poniedziałek. W miejsce bramkarza RB Lipsk powołanie otrzymał Péter Szappanos z Honved FC.





Nie jest to jednak jedyny problem Marco Rossiego przed ostatnimi kolejkami eliminacji MŚ, w których Węgrzy zmierzą się z San Marino 12 listopada oraz trzy dni później z Polską na PGE Narodowym. Jeszcze w poniedziałek okazało się, że na zgrupowaniu nie pojawi się grający za Oceanem Atlantyckim Sallói, który świetnie prezentuje się klubie MLS - Sportingu Kansas City.

We wtorek poinformowano, że przeciwko San Marino oraz Polsce nie zagra również Kleinheisler. Gracz chorwackiego NK Osijek z powodu kontuzji nie przyjechał na zgrupowanie reprezentacji. W ostatnich miesiącach był on bardzo ważnym piłkarzem środka pola Węgrów, przede wszystkim w poczynaniach defensywnych. Charakteryzowała go duża agresja w grze i wywieranie ciągłej presji na rywala w linii pomocy.

Węgrzy mają już tylko iluzoryczne szanse zajęcia drugiego miejsce w grupie I, dającego prawo gry w barażach o awans na mundial. Po ośmiu kolejkach plasują się na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 11 punktów.

Na mundial w Katarze awansują bezpośrednio zwycięzcy każdej z grup, a drugie zespoły zagrają w marcu w dwustopniowych barażach. W grupie I na dwie kolejki przed końcem eliminacji prowadzi Anglia - 20 punktów. Polska ma 17 oczek.

psl, Polsat Sport