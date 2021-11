Joanna Jóźwik w ostatnim sezonie wróciła do startów. Chociaż nie zdobyła medalu podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, to może być z siebie zadowolona. Jak będzie wyglądała jej przyszłość? - Wiem, że powoli wkraczam w taki okres mojego życia, kiedy muszę zacząć godzić moje różne obowiązki, życie sportowe z życiem "normalnego" człowieka. Jest to trudne i ciągle się tego uczę - powiedziała w rozmowie z Interią.