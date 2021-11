W sobotnim meczu Kamil Glik został ukarany czerwoną kartką w 25. minucie meczu za brutalny faul w 12. kolejce Serie B. Jego Benevento Calcio przegrało u siebie z Frosinone 1:4. To jednak nie koniec złych wieści dla reprezentanta Polski. Włoska federacja po przeanalizowaniu faulu, którego dopuścił się Glik, wlepiła mu doskwierającą karę. 33-latek został zawieszony aż na trzy najbliższe mecze na zapleczu włoskiej elity.

Była to druga czerwona kartka Glika w tym sezonie. Poprzednią ukarany został w meczu 6. kolejki Serie B. W sobotę musiał opuścić boisko za kopnięcie rywala przy stanie 0:0. We wtorek okazało się, że tamtejsza federacja piłkarska zawiesiła doświadczonego środkowego obrońcę z Polski na aż trzy spotkania ligowe. Ominął go spotkania z Pisą, Regginą oraz Vicenzą.

Benevento to spadkowicz z Serie A. Obecnie zajmuje w tabeli szóste miejsce. Do prowadzącej Brescii traci pięć punktów. Frosinone, w składzie którego całe spotkanie rozegrał obrońca Przemysław Szymiński, ma dwa punkty więcej niż Benevento i plasuje się na czwartej pozycji.

Glik został powołany przez selekcjonera Paulo Sousę na zbliżające się mecze eliminacji mistrzostw świata na wyjeździe z Andorą oraz w Warszawie z Węgrami (12 i 15 listopada).

A.J., Polsat Sport