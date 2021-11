Wielkim zwolennikiem Grbicia jest prezes PZPS Sebastian Świderski. Laurkę trenerowi wystawił teraz Kaczmarek.

- Ja i chłopaki z Kędzierzyna-Koźla chcielibyśmy znów współpracować z Nikolą Grbiciem. I to bez względu na to, w jakich okolicznościach nasze drogi się rozeszły. Serb to niesamowity szkoleniowiec i psycholog. Osiągnęliśmy z nim wielkie sukcesy, mimo że nasza drużyna nie była złożona z samych gwiazd. Z tym trenerem wiążą się same pozytywne wspomnienia, świetnie nam się pracowało - powiedział na łamach "Przeglądu Sportowego".

Grbić prowadził Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2021. Pod jego wodzą drużyna wygrała Ligę Mistrzów, Puchar Polski i dwa Superpuchary Polski.

PZPS ogłosił konkurs na selekcjonera reprezentacji Polski. Kandydaci mogą sie zgłaszać do 20 listopada. Czy wśród nich będzie Grbić? Sam zainteresowany wspominał, że chętnie przejąłby ster w kadrze Biało-Czerwonych. Problem w tym, że działacze Sir Safety Perugia, gdzie aktualnie pracuje, nie chcą się zgodzić na to, by łączył obie funkcje.

MC, Polsat Sport