"49-letni trener objął zespół Pasów 23 czerwca 2017 roku, zastępując na tym stanowisku Jacka Zielińskiego. Po niemal dwóch latach pracy, w styczniu 2019 został również członkiem zarządu, odpowiadającym za sprawy sportowe. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z odejściem także z tej funkcji" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie krakowskiego klubu.

Przez 1603 dni pracy w Cracovii Probierz poprowadził Pasy w 175 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Dwukrotnie doprowadził zespół do kwalifikacji do europejskich pucharów - za pierwszym razem zajmując czwarte miejsce w rozgrywkach ligowych, za drugim zaś zdobywając historyczne trofeum Pucharu Polski.

Jako zdobywca krajowego pucharu Cracovia pod wodzą Probierza miała możliwość rywalizacji o Superpuchar Polski, który zdobyła wygrywając z Legią przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

"Dziękuję Profesorowi Januszowi Filipiakowi za całe wsparcie i zaufanie, na które mogłem liczyć przez cały czas pracy. Dziękuję także Kibicom oraz wszystkim pracownikom Klubu. To był dobry czas, mieliśmy wzloty i upadki, ale zawsze będę miło wspominał te lata" - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Cracovia podziękowała Probierzowi za współpracę. "Trenerze, dziękujemy za zaangażowanie, historyczne chwile oraz całą pracę, wykonaną w najstarszym klubie sportowym w Polsce! Życzymy powodzenia w dalszej karierze" - napisano.

