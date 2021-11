Kontrakt Xaviego z klubem ze stolicy Katalonii obowiązuje do 2024 roku. Wychowanek "Barcy" zastąpił na stanowisku trenera zwolnionego pod koniec października Ronalda Koemana. Xavi grał w Barcelonie przez 17 lat. Wystąpił w 767 meczach i zdobył 25 trofeów, w tym cztery Puchary Europy za zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Osiem razy wywalczył mistrzostwo Hiszpanii.

Ikona Barcelony, która została zwierzchnikiem obecnych piłkarzy tego klubu, poszła w ślady Guardioli za czasów, którego drużyna osiągała olbrzymie sukcesy. Nowy sternik "Barcy" wprowadził zasady według, których zawodnicy mają postępować podczas trwania jego kadencji. O nowych wytyczny w zespole z Katalonii opinię publiczną poinformował dziennikarz "AS" Javi Miguel. Oto one:

- piłkarze mają zakaz jeżdżenia na rowerze elektrycznym i surfowania na desce. W razie złamania tego przepisu, zawodników czekają poważne sankcje,

- zawodnicy mogą brać udział w różnych aktywnościach nie związanych z futbolem, ale nie mogą one wpływać na ich formę. Natomiast ich wyjazdy będą kontrolowane przez sztab szkoleniowy,

- na piłkarzy mogą być nakładane grzywny za nietrzymanie się regulaminu,

- piłkarze muszą jadać obiady w klubowej jadalni w Ciutat Esportiva zgodnie z parametrami wskazanymi przez klubowych dietetyków. Prawidłowo zbilansowana dieta może zapobiec kontuzjom i poprawiać przygotowanie fizyczne,

- sztab szkoleniowy musi stawić się dwie godziny przed treningiem, żeby przygotować wszystko potrzebne do treningów,

- z kolei piłkarze muszą być półtorej godziny przed treningiem w ośrodku szkoleniowym. Wiąże się to z przygotowanie się do treningu oraz możliwością przeprowadzenia indywidualnych rozmów.

To, że Xavi zostanie nowym szkoleniowcem Barcelony stało się jasne w piątek, gdy jego dotychczasowy klub, katarski Al-Sadd poinformował, że porozumiał się z Barceloną w sprawie zwolnienia z umowy 41-letniego szkoleniowca. Wydawany w Katalonii dziennik “Sport” napisał, że władze “Dumy Katalonii” zobowiązały się do zapłacenia katarskiemu klubowi odstępnego w wysokości 5 milionów euro.

Xavi dołączył do Al-Sadd jako zawodnik w 2015 roku, a po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2019 roku został jego trenerem. W poprzednim sezonie doprowadził ten zespół do mistrzostwa kraju. W styczniu 2020 roku dostał propozycję objęcia Barcelony po zwolnieniu Ernesto Valverde, ale ją wówczas odrzucił.

Po zwolnieniu Koemana tymczasowym trenerem zespołu został Sergi Barjuan, który poprowadził "Dumę Katalonii" jeszcze w sobotnim meczu z Celtą Vigo (3:3). Oficjalna prezentacja Xaviego miała miejsce w poniedziałek.

Barcelonie po odejściu słynnego Lionela Messiego do PSG nie wiedzie się w tegorocznych rozgrywkach La Liga. Zespół zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli, co stało się przyczyną zwolnienia Koemana.

A.J., Polsat Sport