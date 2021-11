Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel to hitowe starcie PlusLigi. W środę wicemistrz Polski podejmie mistrza i będzie to również rywalizacja dwóch najlepszych obecnie drużyn w tabeli. O której godzinie zagrają siatkarze? Transmisja meczu ZAKSA – Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport oraz na Polsat Box Go.