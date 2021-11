Babilon MMA 26: Wyniki ważenia

Wyniki ważenia Babilon MMA 26:

Walki zawodowe:

3 x 5 min - Piotr Wawrzyniak (84,3) vs Tymoteusz Łopaczyk (84,4)

3 x 5 min - Filip Stawowy (115,5) vs Marcin Sianos (118)

3 x 5 min - Sylwester Kołecki (93,3) vs Damian Kostrzewa (92,8)

3 x 5 min - Bartek Gładkowicz (84,2) vs Filip Tomczak (84,1)

3 x 5 min - Marcin Skrzek (70,5) vs Filip Lamparski (70,8)

3 x 5 min - Konrad Rusiński (77,5) vs Rafał Błachuta (77,4)

Walki semi-pro:

3 x 3 min - Bartosz Stawinoga (65,9) vs Marcin Frycz (66,3)

3 x 3 min - Joanna Walorska (61,7) vs Klara Piętak (61,4)

mtu, Polsat Sport