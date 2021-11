EBL: Bydgoszczanie rozbili GTK Gliwice

Rod Camphor i Wes Washpun świetnie weszli w to spotkanie, a dzięki nim gospodarze prowadzili 6:1. Zespół z Gliwic dość szybko zbliżył się na punkt, ale po chwili seria 10:0 i akcje Mateusza Zębskiego dawały ekipie z Bydgoszczy więcej spokoju. GTK w tym fragmencie nie było w stanie nawiązać rywalizacji. Po 10 minutach było 29:16. Filip Put w drugiej kwarcie brał odpowiedzialność na siebie i zmniejszał straty. To udawało się jednak tylko na chwilę, bo szybko Camphor i Cavars powiększali różnicę - nawet do 16 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:36.

Trzecią kwartę zespół trenera Roberta Witki rozpoczął od małej serii 6:0, dzięki czemu przegrywał już tylko sześcioma punktami! Później ważne trójki trafiał Michał Chyliński, a wsad dodał Jakub Nizioł - przewaga Enea Abramczyk Astorii ponownie rosła. Po rzucie z dystansu Michała Krasuskiego ponownie wynosiła 16 punktów. Po 30 minutach było ostatecznie 71:55. W kolejnej części spotkania trafienia Wesa Washpuna sprawiło, że różnica wzrosła do 22 punktów. GTK nie było w stanie już na to zareagować i nie zmniejszało strat. Ekipa trenera Artura Gronka zwyciężyła 94:71.

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - GTK Gliwice 94:71 (29:16, 19:20, 23:19, 23:16)

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz: Alan Herndon 18, Jakub Nizioł 16, Roderick Camphor 13, Klavs Cavars 12, Wesley Washpun 11, Mateusz Zębski 8, Michał Chyliński 8, Andrzej Pluta 5, Michał Krasuski 3, Michał Aleksandrowicz 0.

GTK Gliwice: Jabarie Hinds 17, Roberts Stumbris 14, Filip Put 12, Adam Ramstedt 9, Daniel Gołębiowski 8, Aleksander Busz 5, Matthew Williams 5, Aleksander Wiśniewski 1, Szymon Szymański 0

MC, plk.pl