Awans do mistrzostw świata skomplikowali sobie w czwartek piłkarze Szwecji. Wciąż jeszcze lider grupy B niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Gruzją 0:2. "Trzy Korony" stracą prowadzenie, jeśli Hiszpania pokona Grecję.

Kiedy we wrześniu Szwecja pokonała u siebie Hiszpanię 2:1, to wydawało się że jest na dobrej drodze, aby uzyskać bezpośredni awans do przyszłorocznego mundialu w Katarze.

W czwartek, ze Zlatanem Ibrahimovicem w składzie, przegrała jednak za sprawą dwóch bramek Chwiczy Kwaracchelii. 20-latek z Rubina Kazań na listę strzelców wpisał się w 61. i 77. minucie.

W reprezentacji Gruzji wystąpiło trzech piłkarzy z polskich klubów. Walerian Gwilia (Raków Częstochowa) i Otar Kakabadze (Cracovia) rozegrali całe spotkanie, a Nika Kwekweskiri (Lech Poznań) został zmieniony w 90. minucie.

W tabeli Szwecja ma dwa punkty przewagi nad Hiszpanią, której wyjazdowe spotkanie z Grecją rozpocznie się o 20.45.

Sprawa pierwszego miejsca w tabeli ostatecznie rozstrzygnie się w poniedziałek, kiedy w Sewilli Hiszpania podejmie Szwecję. Drużyny z drugich miejsc będą grały w dwustopniowych barażach.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Gruzja - Szwecja 2:0 (0:0)

Bramki: Chwicza Kwaracchelia 61, 77

KN, PAP