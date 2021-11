Organizacja FEN ogłosiła kolejne zestawienie na najbliższą galę. Adam Kowalski (13-6-1-1NC, 2 KO, 3 SUB) skrzyżuje rękawice z Mario Zgelą (4-2, 2 KO, 2 SUB) z Chorwacji. Gala odbędzie się 27 listopada we Wrocławiu.