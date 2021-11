Pierwszy set - Legia szybko wypracowała sobie kilkupunktową przewagę i utrzymała ją do samego końca premierowej partii, wygrywając do 16. Znacznie bardziej wyrównana była druga odsłona, w której gospodarze mieli nawet piłkę setową. Ostatecznie jednak lepiej z presją poradzili sobie siatkarze Legii i wygrali 30:28.

Trzeci - jak się okazało ostatni set - miał podobny przebieg do tego pierwszego. Legia prowadziła od początku partii i nie oddała prowadzenia do samego końca, wygrywając do 18 i cały mecz 3:0.



Dla Legii była to trzecia wygrana z rzędu i czwarta ogólnie w aktualnie trwającym sezonie. Z kolei ZAKSA wygrała tylko raz, ogrywając niespodziewanie 3:0 AGH Kraków na wyjeździe. ZAKSA zamyka tym samym ligową tabelę.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



ZAKSA Strzelce Opolskie - Legia Warszawa 0:3 (16:25, 28:30, 18:25)

MVP: Kacper Bobrowski

BS, Polsat Sport