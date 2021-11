El. MŚ 2022: Czarnogóra - Holandia. Relacja i wynik na żywo

W kolejnej rundzie eliminacji mistrzostw świata 2022 Czarnogóra zmierzy się z reprezentacją Holandii. Czy gospodarze dopiszą siódme zwycięstwo do swojego ligowego konta? Relacja i wynik na żywo z tego spotkania na Polsatsport.pl.

Holendrzy kroczą od wygranej do wygranej i są krok od zapewnienia sobie awansu na mundial. Czy grająca w kratkę Czarnogóra ich zaskoczy? Wydaje się, że szanse na tego typu niespodziankę są naprawdę nikłe, ponieważ w poprzedniej rundzie gospodarze sobotniego meczu musieli uznać wyższość podopiecznych trenera Louisa van Gaala, którzy pokonali ich aż 4:0. Dwa "oczka" więcej niż Norwegia dają komfort psychiczny, co sprawia, że do tego meczu mogą podejść ze spokojniejszą głową.

Czarnogóra od samego startu eliminacji mistrzostw świata 2022 gra mocno w kratkę. Bilans 3-2-3 oraz 11 punktów na koncie nie jest na pewno spełnieniem marzeń, ale ciężko mówić tutaj o trudnej grupie. Forma piłkarzy oraz styl pozostawiają wiele do życzenia, co w ostateczności na ten moment dało Czarnogórze trzecie miejsce w grupie G.

Relacja i wynik na żywo z meczu Czarnogóra - Holandia na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:45.

PS, Polsat Sport