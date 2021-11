El. MŚ 2022: Turcja - Gibraltar. Relacja i wynik na żywo

Turcja plasuje się obecnie na trzecim miejscu w grupie G, tracąc do drugiej Norwegii zaledwie dwa punkty. Wydaje się, że przed gospodarzami jeden z łatwiejszych meczów eliminacji mistrzostw świata 2022, bowiem Gibraltar ma na swoim koncie serię przegranych oraz zero punktów. Rywal nie wydaje się wymagający, a zwycięstwo 3:0 z pierwszej rundy potwierdza tylko, że reprezentacja Turcji będzie faworytem tego spotkania i ma ewentualną szansę na awans na drugą pozycję.

ZOBACZ TAKŻE: Dani Alves w Barcelonie! Wielki powrót Brazylijczyka

Osiem przegranych, zero punktów i ostatnia pozycja w grupie.. To nie brzmi najlepiej, ale ciężko nie zauważyć, że reprezentacja Gibraltaru odstaje formą od reszty grupowych rywali. Czy możemy spodziewać się zatem jakiejś niespodzianki w sobotnim spotkaniu z Turcją? Wydaje się, że nie, co potwierdza wynik z pierwszej rundy - 3:0 na korzyść sobotnich gospodarzy. Turcy nie mogą jednak zlekceważyć Gibraltaru, bo mogą przypłacić to ewentualnym awansem na drugą pozycję.

Relacja i wynik na żywo z meczu Turcja - Gibraltar na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:00.

PS, Polsat Sport