Pekin 2022: Tylko 20 procent publiczności w "Kostce Wody"

W 2008 roku w tym obiekcie o medale olimpijskie walczyli pływacy, a podczas rozpoczynających się 4 lutego zimowych igrzysk będą rozgrywane mecze curlingu.

Na trybuny wejdzie jednak nie więcej niż 1 tys. osób, zatem co piąte krzesełko zostanie zajęte - powiedział dziennikowi "Global Times" dyrektor obiektu Yang Qiyong.

Położona w pobliżu Stadionu Olimpijskiego "Kostka Wody" została tak nazwana z powodu swej oryginalnej konstrukcji w kształcie przeszklonego sześcianu. Na czas zimowych igrzysk zmieniono jej nazwę na "Kostkę Lodu" (Ice Cube).

Na mniej niż 100 dni przed rozpoczęciem igrzysk Chiny wdrażają kolejne środki (masowe testy, kwarantanny) w celu powstrzymania pandemii w kilku regionach kraju.

"Pandemia jest największym wyzwaniem dla organizacji igrzysk” – przyznał pod koniec października wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego Zhang Jiandong.

W igrzyskach w Pekinie ma wziąć udział ok. 2900 sportowców. Wszyscy muszą być albo w pełni zaszczepieni albo poddać się po przylocie do Chin trzytygodniowej kwarantannie. Zawody, które potrwają od 4 do 20 lutego, obejrzą tylko osoby już obecne w Chinach.