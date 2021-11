Rugby Europe Trophy: Polacy pokonali Niemców!

Reprezentacja Polski wygrała w Gdyni z Niemcami 21:16 (3:13) w swoim drugim meczu rozgrywek Rugby Europe Trophy. Wszystkie punkty dla gospodarzy zdobył łącznik ataku Wojciech Piotrowicz. W inauguracyjnym spotkaniu Biało-Czerwoni pokonali we Lwowie Ukrainę 27:24.

Polscy rugbiści odnieśli drugie zwycięstwo w rozgrywkach Rugby Europe Trophy. Po triumfie 9 października na inaugurację we Lwowie z Ukrainą 27:24, biało-czerwoni zwyciężyli w Gdyni 21:16 Niemców, którzy jako spadkowicz z Rugby Europe Championship uchodzili za faworytów tej grupy. W pierwszym spotkaniu w sobotę 30 października goście pokonali w Szawlach Litwę 46:16.

O sukcesie gospodarzy przesądziła druga połowa, w której sześcioma celnymi kopami popisał się Piotrowicz. Na Narodowym Stadionie Rugby Polacy zagrali po ponad ośmiu latach przerwy – poprzednio 30 marca 2013 roku okazali się lepsi 13:12 od Ukrainy.

Już w 2. minucie Piotrowicz mógł dać biało-czerwonym prowadzenie, ale po jego kopie z rzutu karnego piłka nie doleciała do słupów. Druga próba łącznika ataku w 9. minucie, ze znacznie bliższej odległości, była już udana, podobnie zresztą jak wszystkie kolejne uderzenia.

Polacy nie cieszyli się jednak długo z korzystnego wyniku, bowiem do remisu w 14. minucie doprowadził Edoardo Stella. W 33. min ten sam zawodnik trafił drugiego karnego i zrobiło się 6:3 dla przyjezdnych. Końcówka pierwszej połowy zdecydowanie należała do Niemców. Tuż przed zejściem do szatni przyłożenie zaliczył Hassan Rayan, a podwyższył Stella. Po 40 minutach goście zasłużenie wygrywali 13:3.

Po wznowieniu gry gospodarze małymi krokami, za sprawą czterech skutecznych kopów z karnych Piotrowicza, odrabiali straty i w 69. minucie przegrywali tylko 15:16. W 77. min rugbista Ogniwa trafił po raz piąty w tej części i podopieczni walijskiego szkoleniowca Chrisa Hitta wyszli na prowadzenie 18:16.

Po przerwie Polacy nie dali rozwinąć rywalom skrzydeł w ataku, bowiem Niemcy praktycznie ani razu nie zdołali zbliżyć się pod pole punktowe. A w doliczonym czasie Piotrowicz z rzutu karnego zapewnił biało-czerwonym owacyjnie przyjęte przez kibiców zwycięstwo.

W następną sobotę w kolejnym spotkaniu Polacy podejmą na stadionie Polonii w Warszawie Szwajcarię. Do tego meczu przygotowywać się będą na zgrupowaniu z Siedlcach.

Kolejne dwie potyczki rozegrają w przyszłym roku – 19 marca na wyjeździe z Belgią oraz 9 kwietnia u siebie z Litwą. Zwycięzca Rugby Europe Trophy zmierzy się w barażowej potyczce z ostatnim zespołem Rugby Europe Championship o prawo występów na najwyższym poziomie europejskich rozgrywek.

Polska - Niemcy 21:16 (3:13)

Punkty: Wojciech Piotrowicz 21 - Edoardo Stella 11, Hassan Rayan 5

Polska: Thomas Fidler (64. Marcin Siemaszko), Grzegorz Buczek, Radosław Bysewski (69. Sylwester Gąska) - Edward Krawiecki, Mateusz Bartoszek, Jan Cal, Dawid Rubaśniak, Piotr Zeszutek - Dawid Plichta (60. Mateusz Plichta) - Wojciech Piotrowicz - Stasio Maltby, Michał Haznar (57. Patryk Reksulak), Siokihava Halaifonua, Ross Cooke (36. Szymon Sirocki), Krystian Pogorzelski

Niemcy: Jorn Schroeder, Alexander Biskupek, Pal Schule - Hassan Rayan, Jens Listmann (66. Matthew Flynn) - Robert Lehmann (41. Nico Windemuth), Justin Renc, Timo Vollenkemper - Oliver Paine - Maximilian Kopp - Felix Lammers, Leo Wolf, Anton Gleitze, Tobias Apelt, Edoardo Stella

MC, PAP