Zawodnik Cagliari Calcio ostatni raz na murawę wybiegł 26 września w meczu Serie A przeciwko SSC Napoli. Po tym spotkaniu 21-latek nabawił się kontuzji. Najpierw miał to być tylko lekki uraz. Walukiewicz został powołany na zgrupowanie reprezentacji Polski U-21. Mimo to nie mógł on wystąpić w starciach przeciwko Węgrom i San Marino.

Szczegółowe badania wykazały, że Polak miał uszkodzone lewe biodro. Oznaczało to, że najlepszym rozwiązaniem będzie poddanie się operacji. Przeprowadził ją Profesor Raul Zini w klinice Villa Stuart.

"Operacja zakończyła się doskonałym sukcesem. Czas rehabilitacji nie został jeszcze określony" - podano w oficjalnym komunikacie Cagliari Calcio.

Reprezentant Polski na swoim koncie na Instagramie zamieścił zdjęcie na łóżku szpitalnym.

"Wrócę silniejszy!" - napisał Walukieiwcz.

AA, Polsat Sport