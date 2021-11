Tauron Liga: Wyjazdowe zwycięstwo siatkarek ŁKS Commercecon Łódź

– Przyjechałyśmy do Opola, do beniaminka, który jednak walczy i pokazuje, że chce wygrywać. Znowu mecz nam nie wyszedł pod względem stylu. Musimy nad tym popracować. Męczymy się, aby zdobyć punkt, zdarza nam się tracić takowe po bardzo głupich błędach. Jednak nie za styl przyznają punkty w siatkówce. Cieszę się, że dziś wywalczyłyśmy kolejne trzy do tabeli – powiedziała Witkowska, która została uznana najlepszą zawodniczką (MVP) spotkania.

Zobacz także: Asseco Resovia nie dała szans rywalom w hicie kolejki

Udanie rozpoczęły spotkanie "Wilczyce". Po asie serwisowym Brazylijki Regine Bidias było 6:1. Łodzianki zdołały jednak odrobić straty, ale przegrały toczącą się na przewagi końcówkę 25:27. W drugiej odsłonie od początku dominował ŁKS, który wygrał do 12. Dwa pozostałe sety były emocjonujące, ale opolanki nie potrafiły doprowadzić do tie-breaku.

– Nie wiem do końca, co się stało z nami w drugim secie. Może to wynik dekoncentracji. Może byłyśmy trochę w szoku, że udało nam się tego pierwszego wygrać. Poza tym nasza skuteczność była za niska. Miałyśmy problem, aby skończyć atak. ŁKS to taki zespół, który wykorzystuje każdą słabość przeciwnika – zauważyła libero UNI Adriana Adamek.

W następnej kolejce ligowej siódma w tabeli drużyna z Opola zagra z zespołem Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz, a czwarty ŁKS czeka derbowy pojedynek plasującymi się jedno miejsce niżej Grot Budowlanymi.

UNI Opole – ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (27:25, 12:25, 25:27, 21:25)

UNI: Marta Orzyłowska, Gabriela Makarowska, Regine Bidias, Vivian Pellegrino, Anna Bączyńska, Kinga Stronias – Adriana Adamek (libero) oraz Weronika Wołodko, Marta Pamuła.

ŁKS Commercecon: Roberta Ratzke, Veronica Jones-Perry, Klaudia Alagierska, Weronika Sobiczewska, Martyna Grajber, Kamila Witkowska – Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Julita Piasecka, Krystyna Strach (libero), Pietra Jukoski.



***





W drugim sobotnim meczu Tauron Ligi IŁ Capital Legionovia Legionowo pewnie pokonała BKS Bostik Bielsko-Biała 3:0. Nagrodę MVP otrzymała środkowa Aleksandra Gryka, a najlepiej punktującą zawodniczką meczu była Olivia Różański (14).

IŁ Capital Legionovia Legionowo - BKS Bostik Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)

IŁ Capital Legionovia: Yaprak Erkek, Alicja Grabka, Aleksandra Gryka, Olivia Różański, Gyselle Silva Franco, Maja Tokarska – Klaudia Kulig, Izabela Lemańczyk (libero) - Magdalena Damaske, Diana Dąbrowska, Daria Szczyrba.

BKS Bosti: Karina Chmielewska, Magdalena Janiuk, Aleksandra Kazała, Gabriela Orvosova, Dominika Pierzchala, Weronika Szlagowska – Kinga Drabek (libero) oraz Julia Mazur (libero), Martyna Borowczak, Koleta Łyszkiewicz, Ewelina Polak.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI

RM, PAP