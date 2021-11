Max Holloway (23-6, 10 KO, 2 SUB) pokonał Yaira Rodrigueza (13-3-1NC, 4 KO, 3 SUB) w walce wieczoru gali UFC Vegas 42. Było to niezwykle ważne starcie dla układu sił w kategorii piórkowej. Sprawdźcie wyniki gali UFC Vegas 42.