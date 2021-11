El. ME koszykarek: Wyniki i tabela "polskiej" grupy D

Reprezentacja Polski koszykarek przegrała w Izmicie z Turcją 41:52 w swoim drugim meczu eliminacji ME 2023. Turczynki, które wcześniej pokonały Słowenki, mają komplet zwycięstw. W drugim niedzielnym spotkaniu grupy D Słowenia rozgromiła na wyjeździe Albanię 127:28, wygrywając drugą kwartę 32:0. Biało-czerwone pokonały Albanki w Gnieźnie 125:19 na inaugurację eliminacji.

Kolejne mecze o udział w Eurobaskecie odbędą się dopiero w listopadzie 2022 r. Kwalifikacje ME będą rozgrywane w trzech okienkach: 11-14 listopada 2021, 24-27 listopada 2022 oraz 24-27 lutego 2023 roku. Gospodarze Eurobasketu 2023 - Izrael i Słowenia - mają zapewniony udział w turnieju finałowym, ale uczestniczą w eliminacjach.

Zobacz także: Reprezentacja Polski przegrała z Turcją

Awans do turnieju finałowego uzyskają zwycięzcy 10 grup oraz cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc, łącznie 14 zespołów. W przypadku, gdy Słowenia i Izrael zajmą lokaty premiowane awansem, prawo występu w ME wywalczy następna lub następne drużyny w ich grupach. To korzystna sytuacja m.in. dla biało-czerwonych.

Polska, mistrz Europy z 1999 roku, nie zdołała zakwalifikować się do trzech ostatnich ME (2017, 2019, 2021).

Wyniki meczów 2. kolejki grupy D:

Albania – Słowenia 28:127 (14:30, 0:32, 11:36, 3:29)

Turcja – Polska 52:41 (12:8, 12:11, 16:6, 12:16)

WYNIKI I TABELE ELIMINACJI ME KOSZYKAREK

RM, PAP