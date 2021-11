Hiszpania - Szwecja to mecz, który wyłoni zwycięzcę grupy B eliminacji MŚ 2022. Gospodarzom do zajęcia pierwszego miejsca wystarczy remis. Goście muszą wygrać. Relacja i wynik na żywo z meczu Hiszpania - Szwecja od 20:45 na Polsatsport.pl.

Pierwsze spotkanie zakończyło się niespodzianką. "Trzy Korony" wygrały przed własną publicznością 2:1 po trafieniach Alexandra Isaka i Viktora Claessona. Dla pokonanych gola strzelił Carlos Soler. To powinno skomplikować sytuację Hiszpanów, jednak od tego momentu podopieczni Luisa Enrique wygrali trzy kolejne starcia bez straty bramki.

Potknęli się za to Szwedzi. W ostatniej kolejce przegrali na wyjeździe z Gruzją 0:2, co oznacza, że na ostatniej prostej spadli z pierwszego na drugie miejsce w tabeli grupy B. Jeśli zwyciężyliby, to im w niedzielny wieczór wystarczyłby remis. Tak się jednak nie stało. W Sewilli będą musieli powalczyć o pełną pulę, jeśli chcą wywalczyć bezpośredni awans na mundial.

Hiszpanie po raz ostatni przegrali na własnym stadionie w październiku 2018 roku z Anglią (2:3). Ostatnie tygodnie są dla nich udane - dotarli m.in. do finału Ligi Narodów, w którym przegrali po świetnym meczu z Francją. Enrique nie bał się postawić na młodych graczy, takich jak Gavi. Czy w niedzielny wieczór Hiszpanie utrzymają się na pierwszym miejscu?

jb, Polsat Sport